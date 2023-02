VIDEO/ SOTTANELLI AUGURA BUON LAVORO A D'ANGELO E RIUNISCE STASERA AZIONE SUL COMUNE DI TERAMO...LA MARRONI? OTTIMO CANDIDATO

«Auguro un buon lavoro al Presidente Camillo D'Angelo e sul Comune di Teramo dico che la Marroni è un ottimo candidato a sindaco». L'onorevole Giulio Cesare Sottanelli intervistato stamattina da certastampa mentre si allenava riunirà stasera il coordinamento di Azione per decidere come muoversi in vista delle elezioni al Comune di Teramo e apre anche a D'Alberto. Saranno davvero rose che fioriranno?

