CASTELLI/ IL SINDACO RITIRA LE DELEGHE AL SUO VICE, CHE SE NE VA SBATTENDO LA PORTA

Il Sindaco Rinaldo Seca ritira le deleghe al suo vice ed il vice saluta con questo messaggio sulla sua pagina facebook. Questo il testo.

Con la presente,

Certo della bontà del mio operato, delle mie azioni, del mio impegno e della mia abnegazione per la delega di Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori pubblici che ho avuto l’onore di rivestire dal 2015, e nella mia piena convinzione che la diversità di opinioni tra individui sia un valore aggiunto che va coltivato e condiviso, la diversità accresce, “il pensiero unico limita l’uomo e lo rende povero nello spirito e nell’animo”.

Il sottoscritto Andrea Franco Petrilli, a margine della riunione di maggioranza tenutasi in data 08/02/2023 in cui il Sindaco mi ha comunicato ed espresso la SUA volontà di togliermi la fiducia e di voler ritirare le deleghe affidatemi per incolmabili divergenze sono a riconsegnare le deleghe di Vice Sindaco ed Assessore.

Colgo l’occasione per ringraziare la mia famiglia ed i miei concittadini che mi hanno sempre dimostrato negli anni, stima e fiducia, ringrazio i dipendenti del Comune di Castelli, il Segretario Comunale ed i Consiglieri comunali, auguro loro di poter continuare a dare il loro contributo per Castelli e per la comunità.

Lascio a chi mi succederà l’augurio di poter celermente dar seguito alle molte procedure da iniziare, in corso e in via di ultimazione (allego alla presente l’elenco delle procedure)

L’augurio e la speranza che ho per il Sindaco Seca è che colga questa occasione per meditare seriamente sul suo operato e che, come più volte da me ( e non solo ) evidenziato, inizi a colmare le sue evidenti lapalissiane difficoltà e lacune decisionali, finora colmate, per quanto possibile, da me e dai consiglieri di maggioranza.

Goethe: “pensare è facile, agire è difficile, e mettere i propri pensieri in pratica è la cosa più difficile al mondo”