PROVINCIA/ PRIMA PINETO: «IN CASA LEGA INIZIATA LA RESA DEI CONTI»

“Qualche mese fa, in piena estate, Pietro Palozzo (Consigliere di Amministrazione dell’AMP Torre di Cerrano, nominato dalla Regione Abruzzo) fu aspramente ripreso su Facebook dall’allora vice segretario regionale della Lega Emiliano Di Matteo per il semplice fatto di aver addossato alla dirigenza leghista quello che era un dato incontrovertibile in Abruzzo, cioè il clamoroso calo dal 33% al 13% delle preferenze degli elettori nei confronti del partito di Salvini. Oggi, non senza un pizzico di compiacimento, possiamo affermare che quanto da noi sostenuto ancor prima con le nostre dimissioni dalla Lega circa l’inettitudine dei vertici regionali leghisti a conservare un patrimonio conquistato con il costante, giornaliero lavoro sul territorio e fra la gente, si sta ulteriormente confermando, visto come sono andate le recenti elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia di Teramo, che hanno visto nettamente battuto l’intero centrodestra. Le dimissioni di Emiliano Di Matteo dall’incarico di vice segretario regionale della Lega (insieme a tutte le altre lacerazioni che si registrano giornalmente fra i vari personaggi dei partiti che sorreggono la coalizione di Marsilio) danno il senso, a distanza di pochi mesi, di quanto fossero azzeccate le nostre previsioni. Se quindi è vero come, a volte in politica, prima di dare addosso a chi critica occorrerebbe conservare un minimo di prudenza, l’impressione che in ogni caso se ne ricava è che siamo solo agli inizi di una lunga resa dei conti”.

I Componenti di “Prima Pineto”: Pietro Palozzo, Luca Di Pietrantonio, Gianfranco Torrieri e Paola Rosini.

Mauro Di Concetto