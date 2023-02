ELEZIONI A TERAMO/ "AZIONE" INCONTRA IL SINDACO E LE ASSOCIAZIONI... «POI DECIDEREMO CHI APPOGGIARE»

Riunione ieri sera di Azione per stringere i tempi (che sono più che superati rispetto alle aspettative), in vista delle elezioni di fine maggio, che vedranno al voto nove comuni della provincia di Teramo, tra i quali quello del capoluogo. «Cominciamo a parlare con il sindaco di Teramo e poi con le associazioni presenti al congresso», ha evidenziato Francesca Di Timoteo, che con il coordinamento provinciale e comunale incontrerà i movimenti e le associazioni presenti al recente congresso di Teramo. I colloqui serviranno per conoscere i progetti politici e valutare come muoversi e chi appoggiare.

«Tra due settimane, dopo gli incontri usciremo con una decisione e vedremo se ci sono le condizioni per decidere chi appoggiare o presentare l'eventuale candidato alla carica di Sindaco al Comune di Teramo». I tempi dicevamo sono più che superati e all'orizzonte, a parte la candidatura di Maria Cristina Marroni e quella del Sindaco uscente D'Alberto, non si vede nulla, dopo lo "sfascio" messo in atto da una parte del centrodestra: Lega e Forza Italia per ripicche e vendette interne. Alla riunione c'era il coordinamento provinciale guidato da Michele Piscè, con Giulio Sottanelli oltre alla consigliera Francesca DI Timoteo ed il coordinatore comunale Alessio Di Egidio.

Michele Piscè farà parte della delegazione: «Sì - dice- cercheremo di trovare una sintesi con tutte le forze politiche che possano dare alla Città di Teramo la giusta e qualificata importanza che merita il capoluogo, ci confronteremo con i programmi, un lavoro che sarà portato a termine al massimo entro 15 giorni».