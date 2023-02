VERZILLI: "IL COMUNE DI TERAMO È UNA FRANA: IN QUATTRO ANNI MAI RISOLTO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI CONTRADA MEZZANOTTE"

Da anni il problema del dissesto idrogeologico inContrada Mezzanotte attende una soluzione definitiva da parte del Comune di Teramo.

Purtroppo l’inerzia dell’Amministrazione è patologica e necessita di essere stigmatizzata con forza.

Formulo un sintetico calendario degli avvenimenti relativi a tale problematica, limitati alla presente consiliatura comunale.

1) Settembre 2018:sopralluogo del neosindaco in Contrada Mezzanotte per prendersi carico del problema e trovare una soluzione.

2) Aprile 2019: la Regione Abruzzo (grazie al Presidente Marco Marsilio appena eletto) assume su di sè l’onere della frana estanzia un finanziamentospecifico per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico di Contrada Mezzanotte, con una dotazione patrimoniale di 2,6 milioni di euro.

3) Febbraio 2022: dopo tre anni di buio amministrativo-burocratico, l’assessore comunale Cavallari afferma che “è tutto pronto”, ma in realtà si perpetua il persistere dell’inerzia.

4) Settembre 2022: la Regione Abruzzo, preso atto dell’inaccettabile inerzia del Comune, avvia la procedura di commissariamento del Comune di Teramo per non aver proceduto – nei tempi dovuti – a fare la gara e ad appaltare i lavori di cui al predetto finanziamento (in tal senso la Regione haformalizzato la diffida ad adempiere al Comune).

5) Settembre 2022: il Comune di Teramo continua a ripetere (a parole) di essere pronto ad avviare i lavori di cui al finanziamento regionale di 2,6 milioni di euro, ma ancora una volta sono solo parole al vento.

6) Ottobre 2022: il Partito Democratico regionale chiede di non commissariare il Comunedi Teramo per la procedura in parola (si suppone per evitare una figuraccia al centrosinistra che lo guida).

7) Febbraio 2023: sono trascorsi quasi 4 anni dal finanziamento regionale e quasi 5 anni dal primo sopralluogo effettuato dall’attuale sindaco, ma Contrada Mezzanotte da un lato continua a subire l’aggravarsi del dissesto idrogeologico, e dall’altro lato continua ad essere un’utopia la speranza dei residenti di vedere realizzati i lavori di consolidamento della collina.

​Il Consigliere Comunale

​F.to Ivan VERZILLI