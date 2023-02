ALTITONANTE NON CE L’HA FATTA, IL SINDACO DI MONTORIO NON RIELETTO AL PIRELLONE

Niente seggio per Fabio Altitonante. Il Sindaco di Montorio, secondo la prima ripartizione dei seggi diffusa dal Pirellone, avrebbe perso il suo posto in Consiglio Regionale. La vittoria nettissima di Fratelli d’Italia, infatti, lascia poco spazio agli altri partiti del Centrodestra.

Il partito di Berlusconi avrà infatti solo 6 consiglieri al Pirellone, di cui uno solo da Milano: sarebbe il riconfermato Gianluca Comazzi, dunque nulla da fare per il secondo, Giulio Gallera, che però rientrerebbe in caso di nomina di Comazzi ad assessore. Ma sarà difficile, perché in giunta Forza Italia non avrà tanto spazio, e Simona Tironi da Brescia (con 8mila preferenze personali) è sicuramente avvantaggiata. Quindi l’assessore azzurro potrebbe non essere milanese, ma bresciano: Buono, fuori Milano, anche il risultato del chirurgo Ruggero Invernizzi, a Pavia. Si vedrà dunque a chi andrà l’assessorato. Tornando ad Altitonante, che nella precedente tornata elettorale era stato eletto con 6687 voti, risultando ultimo tra gli eletti del suo partito a Milano, questa volta non ha ottenuto il quorum per la rielezione, quindi, anche se manca ovviamente l'ufficialità, a meno di clamorosi colpi di scena, potrà dedicarsi completamente a Montorio, non avendo più impegni al Pirellone.