MUORE UN BAMBINO DI 12 ANNI PER ARRESTO CARDIACO (NESSUN MISTERO)

E' stato con ogni probabilità un vizio cardiaco congenito ad uccidere un ragazzino di 12 anni, ieri ad Ancarano. Non è avvolta da alcun mistero (come enfaticamente riferito da alcuni fogli a stampa) la morte del ragazzo, trovato senza vita nel cortile di casa dai genitori alle 20,30 di ieri. Quando il 118 è arrivato sul posto, non ha potuto che constatare il decesso del piccolo. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento del cadavere al Mazzini di Teramo per l'esame autoptico, prassi doverosa in casi del genere. Sul caso, i Carabinieri non hanno aperto alcuna indagine.