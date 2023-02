SIAMO ROSETO CAMBIA, VANESSA QUARANTA NUOVO PRESIDENTE

Cambio alla guida di SiAmo Roseto.

Nuovo presidente dell’associazione politica rosetana è Vanessa Quaranta, eletta all’unanimità da parte della compagine sociale.

"La decisione di affidare a me la presidenza di questa bella realtà mi onora. SiAmo Roseto ha una storia breve alle spalle ma, nonostante ciò, è già riuscita a conquistarsi un valido spazio nello scenario politico rosetano" dichiara in prima battuta il neo presidente.

"Abbiamo tante idee da portare avanti e stiamo già lavorando per dare forma e sostanza alle proposte che sono sia emerse al nostro interno sia pervenute da tanti cittadini" aggiunge Quaranta.

"A breve lanceremo il nostro documento programmatico all’interno del quale saranno racchiusi i punti salienti della visione che abbiamo di Roseto e del suo futuro. Inoltre una delle prime azioni che verrà messa in campo sarà quella di attuare la ramificazione associativa nelle varie frazioni, così da essere sempre più connessi con il territorio. Puntiamo a diventare il polo di attrazione per tutti quei cittadini che pur non riconoscendosi nei classici partiti hanno comunque voglia di dare il proprio contributo per rendere la nostra città capace di essere all'altezza delle proprie potenzialità" precisa il presidente.

"Ringrazio l’ex presidente Simone Aloisi per il lavoro svolto. A lui vanno i miei più sinceri auguri per il nuovo percorso politico intrapreso" conclude Quaranta.