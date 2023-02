PINETO / "LA BIBLIOTECA COMUNALE NON VERRA' CHIUSA", L'AMMINISTRAZIONE REPLICA AD ITALIA VIVA





“La biblioteca di Scerne non verrà chiusa”. Questa la replica, netta, concisa e decisa, dell’Amministrazione Comunale di Pineto alle polemiche a mezzo stampa di Italia Viva Pineto. “Il contratto con la cooperativa che gestisce il servizio è scaduto a fine anno e nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione si è deciso di fare una proroga di tre mesi – proseguono gli amministratori - ma una scadenza non si traduce in chiusura, è solo una esigenza di bilancio”. Gli amministratori - guidati dal Sindaco Robert Verrocchio, e in particolare gli assessori Filippo Da Fiume e Marta Illuminati chiamati in causa - rassicurano così tutti gli utenti di questa importante realtà del territorio e rimandano al mittente ogni accusa ribadendo l’invito di informarsi prima di lanciare polemiche senza alcun fondamento. Da voci di corridoio invece, sembra trapeli una situazione ben diversa: sembrerebbe infatti, che alcuni membri della giunta abbiano contattato dei componenti della cooperativa - che gestisce la struttura - ipotizzando in futuro la possibile chiusura della stessa. Il dato di fatto, polemiche politiche a parte, è che l’importante ed al momento unico centro aggregante della frazione è salvo e non verrà chiuso.