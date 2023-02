CRISI NEL CENTRODESTRA, RINVIATA A LUNEDI LA RIUNIONE “ELETTORALE” DELLA COALIZIONE

Continua a non trovare pace il Centrodestra, in vista delle prossime elezioni comunali in Abruzzo. Oggi pomeriggio era stata annunciata una riunione a Pescara di tutta la coalizione, per trovare una intesa anche e soprattutto per la città di Teramo. Ma niente, il tavolo è stato rinviato a lunedi. Non ci sta a vivere in questa situazione di rimpalli continui il numero uno del partito della Meloni, Marilena Rossi che si dice davvero sconcertata per questo rinvio. Nell'attesa preferisce non dire altro, ma la questione l'ha davvero spazientita. Fdi potrebbe a questo punto decidere di fare scelte, dolorosissime per il centrodestra approdando in altri lidi.