«VOGLIAMO CARLO ANTONETTI SINDACO», APPELLO DI UN COMITATO DI CITTADINI: «CARLO, AIUTACI A RIPORTARE TERAMO IN SERIE A»

«Vogliamo Carlo Antonetti candidato SIndaco». E' un appello pubblico, quello firmato da quindici teramani che quindici cittadini teramani "impegnati nelle più diverse attività professionali, ma accomunati da un profondo senso civico e dall'amore incondizionato per la città di Teramo", hanno voluto rendere pubblico dopo aver "condiviso una serie di riflessioni sul presente e sul futuro della città". I quindici, riunitosi il quindici febbraio, scrivono nel loro appello all'avvocato Antonetti: « Riteniamo, in particolare, che il nostro Capoluogo debba tornare ad essere tale, sotto il profilo economico, sociale e culturale, recuperando un ruolo che negli ultimi anni ha indiscutibilmente perduto. Nella confusione della politica attuale, auspichiamo che a noi si uniscano tanti altri cittadini e le migliori energie della nostra comunità teramana, per sostenere un personaggio autorevole ed indipendente come l'Avv. Carlo Antonetti, al quale chiediamo di volersi rendere disponibile a guidare un'alleanza aperta al contributo di tutti coloro che condividono la necessità di riportare Teramo in serie A. Nella serie A economica, sociale, culturale e politica. Carlo Antonetti rappresenta a nostro giudizio il profilo ideale di Sindaco, per qualità personali, professionali e anche per aver regalato a Teramo un decennio di palcoscenico nazionale ed internazionale»

Poi, l'appello vero e proprio: «Facciamo appello pertanto all'Avvocato Antonetti affinché accetti la sfida della candidatura a Sindaco di Teramo, e chiediamo a tutti coloro che condividono il nostro amore per la città e le nostre libere valutazioni sul presente e sul futuro della nostra comunità, di rendersi disponibili a contribuire, con fiducia ed entusiasmo, a scrivere una nuova pagina per Teramo».

A firmare l'appello sono stati: Alberto Covelli (avvocato), Manuela Divisi (dirigente scolastica). Pier Luigi Montauti (patron della Coppa Interamnia), Paolo Brizzi (imprenditore), Rosanna De Antoniis (avvocata), Alessandro Pio Lagonigro (imprenditore), Simonetta Giovannozzi (farmacista), Stefano Di Filippantonio (medico), Giovanni Di Giacomantonio (dirigente ASL) Paola Di Felice (ex direttrice Musei Teramani), Maria Concetta Chiaffarelli (funzionaria), Maurizio Poli (ex dipendente Ruzzo), Luca Cantoresi (imprenditore) Fabrizio Di Saverio (imprenditore) e Mauro Stucchi (medico)