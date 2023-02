VIDEO-FOTO/ VISITA ISTITUZIONALE DEL SOTTOSEGRETARIO LUIGI D'ERAMO IN PROVINCIA CHE CON CAMILLO D'ANGELO PARLA DELLA PIOGGIA DI FONDI PER L'AGRICOLTURA IN ARRIVO NELLE NOSTRE ZONE

Visita istituzionale questa mattina in Provincia a Teramo del sottosegretario all'agricoltura del Governo Meloni, Luigi D'Eramo, arrivato per fare il punto sulla pioggia di fondi in arrivo dal Governo per l'Abruzzo e la provincia di Teramo. D'Eramo era accompagnato dal vice presidente della Provincia Jwan Costantini. Entrambi hanno incontrato il presidente della Provincia Camillo D'Angelo che ha annunciato una importante iniziativa che si svolgerà proprio a Teramo, pubblicizzando tutti i prodotti tipici locali.

Non si è parlato di politica, di Lega Abruzzo, proprio perchè oggi si parlava di agricoltura e basta. Qualche collega non ha gradito questo e lo ha scritto, senza parlare del fatto che qualcun altro, invece, cercava una notizia che non c'era. Oggi si è parlato solo di agricoltura, di digitale, di biologico e basta.

