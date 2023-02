PROVINCIA / NASCE IL GRUPPO MISTO: LUZII E COSTANTINI LASCIANO LE LORO CASE... E LA LEGA SI FRATTURA SEMPRE DI PIU'







Nuovo Consiglio Provinciale, nuovi Gruppi. Nel prossimo Consiglio Provinciale, il secondo dell’era D’Angelo, si assisterà ad una ridefinizione dei gruppi che potrebbe, anzi: di certo potrà avere sicuri riflessi politici. Nasce, infatti, il gruppo misto. E se è misto, per definizione, dovrà accogliere consiglieri che lasciano i gruppi di appartenenza. E sarebbero due, per ora, secondo i rumors, i fondatori del nuovo gruppo. Il primo, sarebbe Giovanni Luzii, esponente di Italia Viva ma in Provincia componente del gruppo “Renew Teramo”, con Lanfranco Cardinale, Enio Pavone e Luca Corona, mentre il secondo ha del clamoroso, visto che si tratterebbe del coordinatore provinciale della Lega, ovvero il vicepresidente della Provincia Jwan Costantini, che lascia il gruppo “La Forza del territorio” che era quello ufficiale dei partiti del Centrodestra, nel quale sedeva accano a Luca Frangioni e Gennarino Di Lorenzo. Ufficialmente, il gruppo nasce per raccogliere i consiglieri dichiaratamente schierati in appoggio al neopresidente Camillo D’Angelo, in campagna elettorale, ma è fin troppo evidente che questa decisione di Costantini vada a cristallizzare la frattura venutasi a creare all’interno della Lega, quasi fosse un messaggio di “indipendenza” che il Sindaco di Giulianova manda ai suoi, come a voler rispondere alle chiare bordate portate dall’ex vicecoordinatore regionale Emiliano Di Matteo. La martinella del Carroccio suona sempre più forte, spinta dai venti della polemica. Il capogruppo dei “misti” sarà Giovanni Luzii.