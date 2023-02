VIDEO / TANCREDI: «IL CENTRODESTRA DEVE GUARDARE CON GRANDE POSITIVITA' ALL'IPOTESI DI UNA CANDIDATURA DI ANTONETTI»



«I partiti del Centrodestra devono guardare con positività alla possibilità di una candidatura di Carlo Antonetti». Paolo Tancredi, ex parlamentare oggi esponente di Noi con l'Italia, considera estremamente interessante l'appello civico che invita l'avvocato Carlo Antonetti a candidarsi Sindaco di Teramo. «Il Centrodestra deve riflettere, deve ritrovare quell'unità che altrove si è dimostrata vincente... lunedì avremo un tavolo importante, nel quale mi auguro che vengano superate le incomprensioni che hanno portato a quella brutta figura che la politica ha fatto per le elezioni alla Provincia, e si lavori per una candidatura forte e comune... in merito alla quale ribadisco che quella di Antonetti deve essere una possibilità da guardare con grande positività»

ASCOLTA PAOLO TANCREDI