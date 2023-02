ELEZIONI A TERAMO/ DOMANI ANTONETTI INCONTRA IL COMITATO CIVICO

«Lo scrivente Comitato civico apprende con vivo piacere la disponibilità dell'Avv. Carlo Antonetti ad incontrare i firmatari dell'appello, il cui numero è rapidamente aumentato, nel pomeriggio di domani lunedì 20 febbraio».

Poche righe, quelle dei proponenti la candidatura dell'avvocato teramano, che segnano però un momento fondamentale nel percorso di una eventuale discesa in campo ufficiale nella corsa alla fascia tricolore. Così come aveva detto subito dopo l'appello civico, Antonetti ha voluto incontrare il Comitato per avviare un confronto sull'ipotesi di candidatura e questo confronto avverrà domattina.