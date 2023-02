ELEZIONI ALBA ADRIATICA/ ITALIA VIVA ANNUNCIA IL PROPRIO APPOGGIO AL CANDIDATO SINDACO MASSIMO MARCONI

Il coordinamento di Italia Viva, attraverso i coordinatori provinciali Maria Cristina Marroni e Luciano Monticelli, annuncia ufficialmente il proprio appoggio al candidato sindaco Massimo Marconi della Lista Civica "Siamo Alba" in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera.

La scelta del partito rappresenta, infatti, quella più coerente dal punto di vista politico e programmatico per un gruppo, quello di Italia Viva, che punta da sempre sul rinnovamento e che ha trovato nel candidato Sindaco la giusta apertura e la giusta predisposizione al confronto.

Lo stesso candidato sindaco si è dimostrato disponibile al dialogo, puntando sui programmi e andando oltre le appartenenze politiche o partitiche degli interlocutori, dando una collocazione civica alla lista. Fattore, quest’ultimo, che ha influito positivamente sulla scelta fatta da Italia Viva. Inoltre, la lista “Siamo Alba” rappresenta il vero e unico elemento di rottura rispetto all’Amministrazione comunale uscente, responsabile di un lento e triste declino della città.

Una scelta di campo nel segno della discontinuità rispetto a chi ha governato Alba negli ultimi anni, una scelta fatta nella consapevolezza che il candidato sindaco Massimo Marconi rappresenti la figura adeguata per guidare un paese alle prese con tante importanti sfide da affrontare nei prossimi anni, su tutte quella relativa all’erosione. Sfide che Italia Viva è pronta a raccogliere in un gioco di squadra e con il coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni, per ricollocare la città nel ruolo che le compete, dopo anni di una gestione approssimativa che ha fatto deperire sia l'economia albense, sia il turismo, sia la quantità e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

Italia Viva TERAMO

Maria Cristina Marroni Luciano Monticelli