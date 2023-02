A FORCELLA IN POCHI ALL'INCONTRO CON L'AMMINISTRAZIONE: «SIAMO DELUSI DALLE "CHIACCHIERE ELETTORALI" E DALLE SOLITE PROMESSE...»

«Le chiacchiere stanno a zero e di chiacchiere stasera noi residenti di Forcella ne abbiamo sentite tante, le solite, quelle che ascoltiamo sempre a ridosso delle elezioni». A distanza di oltre 4 anni l'amministrazione D'Alberto è tornata a Forcella, per incontrare i cittadini e offrire altre promesse. Come il recupero della scuola elementare di Forcella con dei finanziamenti appena recuperati dai fondi per il disastro della nevicata, pari a 700 mila euro. Come i lavori che inizieranno sul rifacimeno di un selciato, e di sampietrini, con due progetti che passano da Strade Nuove fino a piazza della Caldaia. «Sono progetti da campagna elettorale e nessuno ci crede», hanno dichiarati i (pochissimi, pooco più di una dozzina) residenti presenti all'incontro con l'amministrazione (presenti sindaco, vice sindaco e l'assessore Di Bonaventura con tecnici al seguito). Critiche sono piovute sulla raccolta differenziata, che deve essere effettuata da tutti i residenti all'ecoisola, solo per avere un risparmio di 20 euro sulla Tari: «preferiamo pagare 20 euro in più, ma avere il porta a porta» dicono. Non è mancato il giretto nel paese, magari evitando le mille buche che sono peggiorate con gli anni.