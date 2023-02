PROVINCIA/ SOPRALLUOGO A CASTELLALTO DEL PRESIDENTE D'ANGELO: ECCO TUTTI I LAVORI CHE SARANNO ESEGUITI A BREVE

Questa mattina a Castellalto abbiamo ricevuto la prima visita ufficiale del neo eletto Presidente della Provincia Camillo D’Angelo.

L’occasione è stata gradita per mettere sul tavolo le problematiche urgenti relative alla viabilità delle strade provinciali sul territorio comunale. Lo rende noto il Sindaco Aniceto Rocci.

Come gruppo di maggioranza di Castellalto, in seguito ad un doveroso sopralluogo sulle strade, abbiamo condiviso con il Presidente D’Angelo un piano operativo per stabilire le priorità degli interventi, a partire dalle situazioni più critiche. Il primo cantiere partirà nell’immediato sulla Sp 25/b Feudo, tratto interessato da un importante scivolamento