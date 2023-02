VIDEO/ FORSE SI VOTERA' IL 14 MAGGIO, OGGI IL TAVOLO DI CENTRODESTA UFFICIALIZZERA' QUARESIMALE, TEMPI DURI PER LA RICONFERMA DI D'ALBERTO

Il centrodestra va unito e compatto alle prossime comunali di Teramo. Si voterà probabilmente a metà maggio. Oggi sarà ufficializzato Pietro Quaresimale come unico candidato. Lo dice Pasquale Tiberii che oggi ricorda come Gianguido D'Alberto debba stare molto attento. E su Paolo Gatti lo stesso Tiberii prende le distanze dopo la scelta ricaduta su Carlo Antonetti. Potrebbe arrivare a Teramo la premier Meloni per poter giungere alla vittoria e riprendersi il Comune di Teramo.

