VIDEO / CASO ANAC - SCONTRO SINDACO - FRACASSA: «SIAMO TRASPARENTI...», «E' MANCATO IL CONTROLLO...»



"La delibera dell'Anac non è affatto sanzionatoria come si vuole far pensare, ma va a dare elementi puntuali che incoraggiano un miglioramento della macchina amministrativa. Quindi non c'è nessuna anomalia, siamo in una perfetta situazione di normalità". Lo tiene a ribadire il sindaco di Teramo in risposta all'interrogazione del consigliere Franco Fracassa che ha riportato all'attenzione del Consiglio comunale, la delibera di Anac su appalti e affidamenti. "Non siamo l'Amministrazione dei pali della luce, sia chiaro. Questa è una amministrazione che sottopone ad uno stress enorme gli uffici nel portare avanti complesse procedure imposte da ordinamenti, strumenti nuovi in relazione a regolamenti e quant'altro...", aggiunge il primo cittadino. "Abbiamo fatto della trasparenza e della chiarezza non solo un mantra ma una attuazione concreta", prosegue. E cita i cantieri aperti già e l'avvio di nuovi cantieri come mercato coperto e ipogeo. Parla di "lavoro di squadra" su appalti e lavori pubblici, il sindaco e chiosa: "Nessuno si può permettere di macchiare questa città e questa comunità teramana di scarsa trasparenza senza leggere in modo completo la sostanza dei fatti".

