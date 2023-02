FOTO-VIDEO/ DEGRADO NELL'AREA SPORTIVA A PIANO DELLA LENTA, A FINE MESE ARRIVERA' IL BANDO. FALINI: «VOGLIAMO RIGENERARE IL QUARTIERE»

A fine mese arriverà il bando per i lavori da oltre 1 milione di euro per ridare dignità al campo sportivo comunale di Piano della Lenta che, ad oggi, versa in condizioni di inaccettabile abbandono e degrado come testimonia il nostro reportage. Sarà riqualificata tutta l'area sportiva e ridata nuova linfa a tutto il quartiere. Il bando sarà pubblicato a fine mese sul sito del Comune di Teramo. Un pensiero l'assessore Falini lo rivolge anche alla SSD Città di Teramo.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE FALINI