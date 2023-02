TIRRENO-ADRIATICO/ ASFALTI IN TUTTA LA PROVINCIA DI TERAMO PER OLTRE UN MILIONE DI EURO

Questa mattina nella Questura di Teramo, il Consigliere delegato alla viabilità per la Provincia di Teramo Luca Pilotti, con il dirigente Francesco Ranieri e all' Ing. Monica Di Mattia dell’Ufficio Tecnico, ha partecipato alla riunione promossa dalla Questura per fare il punto e affrontare le problematiche organizzative relative alla organizzazione della 4° e 5° tappa della Tirreno Adriatica (Greggio - Tortoreto e Morro D’Oro - Sarnano / Sottotetto).

«Nel corso della riunione abbiamo illustrato gli interventi che la Provincia sta mettendo in campo per assicurare la riuscita dell’importante evento sportivo, per la quale l’Amministrazione del Presidente Camillo D’Angelo, appena insediatasi, ha immediatamente provveduto ad attivarsi per anticipare i finanziamenti in programmazione, attingendo a tutte le risorse economiche ad oggi disponibili, attraverso i seguenti interventi:

Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

STRADA PROVINCIALE N. 10 CAVATASSI €. 200.000,00

STRADA PROVINCIALE N. 13 RIPATTONI €. 100.000,00

S.P. N. 22/C DI PROPEZZANO. €. 75.000,00

S.P. N. 21 DEI CAVALIERI. €. 100.000,00

S.P. N.22/B DI MORRO D’ORO . €. 150.000,00

Prosegue inoltre l’interlocuzione già avviata dall’Amministrazione provinciale con la Regione Abruzzo, per reperire ulteriori fondi aggiuntivi da impiegare su ulteriori tratti di strada interessati dal percorso della gara, e attraverso cui sono stati richiesti i seguenti finanziamenti:

4° Tappa GREGGIO-TORTORETO

S.P. 8 del Salinello € 100.000,00;

5° tappa MORRO D’ORO – SARNANO-SASSOTETTO

S.P. 13 DI RIPATTONI tratto S.P.n.80-Bellante paese e tratto Bellante paese-S.P.n.8 € 100.000,00;

S.P. N. 57 DI ROZZI tratto S.S. n.259-Ancarano in comune di S.Egidio alla Vibrata € 100.000,00;

S.P. N. 1/B ANCARANO-TRONTO € 300.000,00.

«Il nuovo orizzonte che ci siamo posto e su cui stiamo già lavorando, è di far partire tutti i lavori finanziati e di mettere mano alla programmazione, perché tutti i progetti cui stiamo lavorando siano velocemente tradotti in opere al servizio della collettività provinciale», ha dichiarato il consigliere Luca Pilotti.