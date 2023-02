TORANO/ SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE D'ANGELO: «PRESTO INTERVENTI SULLA VIABILITA' PER GARANTIRE PIU' SICUREZZA AI CITTADINI»

Accompagnato dalla Sindaca Anna Ciammariconi, il Presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, ha effettuato questa mattina un accurato sopralluogo del territorio comunale di Torano Nuovo, rilevando una serie di criticità, che riguardano soprattutto lo stato della viabiilità, con potenziali situazioni di pericolo. In particolare, il Presidente D’Angelo ha avuto modo di rilevare la necessità di interventi sul Ponte che attraversa il Vibrata e sulla Provinciale 70, così come di verificare l’urgenza di effettuare opere manutentive, tra le quali dovrà essere ricompresa la realizzazione di dossi “rallentanti”, in prossimità di alcuni esercizi commerciali e della farmacia, che oggi presentano una situazione di elevata pericolosità per l’attraversamento dei pedoni.

«Quello della sicurezza delle nostre strade, non può non essere ai primi posti tra gli impegni dell’Amministrazione Provinciale - commenta il Presidente D’Angelo - per questo stiamo già lavorando all’individuazione delle risorse, che ci consentiranno di affrontare immediatamente le criticità rilevate nel territorio comunale di Torano Nuovo»