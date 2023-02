PROVINCIA/ LUCA FRANGIONI RINGRAZIA CAMILLO D'ANGELO PER IL RISPETTO ISTITUZIONALE AVUTO NELLA VISITA A TORANO MA....

Vorrei pubblicamente ringraziare il Presidente D'Angelo per la sua educazione e il rispetto istituzionale avuto nei miei confronti dimostrato con la visita odierna al municipio di Torano Nuovo.

Sono ancora un consigliere eletto in carica in Provincia oltre che consigliere dell'assise locale ma il Presidente ha ritenuto opportuno rendere la sua visita una passeggiata politica più che un incontro istituzionale.

Non avevo la pretesa di essere informato come non avevo la pretesa di essere chiamato prima della spartizione delle deleghe. Caro Presidente, lei ha detto che ha chiamato tutti i consiglieri.

La volevo correggere, lei ha chiamato tutti i consiglieri che pensava potessero divenire suoi sodali.

La ringrazio doppiamente, dunque, sia per la sua educazione istituzionale dimostrata oggi sia per il rispetto dimostrato in precedenza. Lo prendo come un attestato di stima: mi reputa una persona di una parola sola a differenza di alcuni suoi amici come è apparso palese nelle ultime elezioni che hanno visto la sua elezione.

Lo volevo, infine, rassicurare che per il ponte sulla sp 70 e il completamento degli asfalti ci sono fondi già programmati dal sottoscritto in collaborazione con il collega Cardinale e il Presidente Di Bonaventura.

Il finanziamento regionale della Protezione civile di cui ha beneficiato la Provincia è di un milione di euro e per i lavori in quel di via Flajo sono previsti 100mila euro che si vanno a sommare ai lavori già fatti in precedenza.

Lo ricordi quando farà i lavori che, come diceva mia nonna, "non sono farina del suo sacco".

Luca Frangioni

Consigliere Provincia Teramo

Consigliere Comune Torano Nuovo.