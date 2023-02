VIDEO/ QUARESIMALE CANDIDATO SINDACO CONTRO D'ALBERTO...RIUNIONE RINVIATA A DOMANI

Non si sono visti, come annunciato ieri in una nota, i parlamentari a Roma per chiudere il cerchio e annunciare il nome che si scontrerà per il centrodestra contro il sindaco uscente al Comune di Teramo e cioè: l'assessore regionale Pietro Quaresimale. Gli impegni dei parlamentari hanno fatto saltare la riunione che è stata posticipata a domani alle 18. Dunque per avere quello che è stato definito da tutta la Lega, da parte di Forza Italia e FDI la conferma del nome di Pietro Quaresimale bisognerà attendere domani sera. Nel frattempo oggi, Pasquale Tiberii ha rilasciato una dichiarazione a noi di certastampa.it assai discussa dai partiti durante la quale ha benedetto la candidatura di Quaresimale. Manca solo l'ufficialità. Domani potrebbe essere la volta buona. L'attesa continua mentre i giorni passano e le elezioni si avvicinano sempre di più.

