FOTO / UFFICIO IAT DI VIA CARDUCCI ANCORA CHIUSO: MA NON DOVEVA APRIRE A GIUGNO 2022?

Esattamente un anno fa, a febbraio 2022, scrivevamo dell'avvenuto passaggio di consegna da parte della Provincia di Teramo alla Regione Abruzzo, dei locali del piano terra di Palazzo Delfico, con l'ingresso su via Carducci a Teramo. E scrivevamo quindi del comodato d'uso gratuito concesso per cinque anni al Comune perchè qui, come tante volte annunciato dall'assessore competente Antonio Filipponi, doveva nascere la sede dello IAT, l'ufficio turistico dell'ente già arredato da fine 2021 con tanto di sistema software avanzatissimo "predisposto" dal Cope (tramite un finanziamento di circa 120mila euro intercettato dagli uffici di Lucci). "Iat che, come spera l'assessore Filipponi, dovrebbe attivarsi prima dell'estate", scrivevamo un anno fa esatto. Ma l'estate doveva essere quella del 2022. E invece, forse, aprirà per l'estate di quest'anno, 2023. "Dobbiamo aspettare il bilancio di previsione", rende noto il diretto interessato, parlando di "almeno 140mila euro" da inserire in bilancio "per coprire i costi del personale per almeno tre anni". Intanto sono conclusi i lavori di adeguamento del servizio igienico e si è verificato il funzionamento delle attrezzature digitali del Cope. Quindi, trascorso un anno dagli annunci, il riepilogo è il seguente: allestimento del Cope fatto nel 2021 (quando ancora non c'era neanche il comodato del Comune e quando il piano terra era ancora della Provincia); consegna alla Regione, comodato con Comune, lavori del Comune; servono 140mila euro almeno nel bilancio di previsione che ancora non va in Consiglio comunale; lo IAT di via Carducci è sempre chiuso. La novità di quest'anno, è che a metà maggio si voterà...Eppure lo IAT doveva aprire un'estate fa