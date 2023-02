VERZILLI: «SEMPRE PIU' IN DEGRADO L'AREA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE»

"A più di un mese della mia denuncia sulla situazione di estremo degrado che si registra nell’area del Santuario della Madonna delle Grazie qualcosa è stato fatto, ma troppo resta ancora da fare.

Dopo l’invio della mia nota alla stampa per “svegliare” l’attuale amministrazione, i residenti mi hanno segnalato che finalmente alcune delle vetture abbandonate da anni nella zona sono state rimosse dai Vigili Urbani, in tal modo qualche auto è stata recuperata così da restituire un minimo di decoro al quartiere e che su alcuni mezzi lasciati in abbandono dietro il Santuario da anni, sono comparsi magicamente cartelli con su scritto “in attesa di demolizione”, attesa che tuttavia dura da tempo e che mi chiedo per quanto dovrà ancora proseguire.

La nota dolente continua a essere però il degrado e la sporcizia in cui versa il quartiere, dove le macro discariche e gli abbondanti rifiuti lasciati in abbandono da tempo sono ancora lì, segnale dell’inciviltà di qualcuno e dell’incuria di chi dovrebbe governare la città.

Lancio quindi nuovamente un appello all’Assessore Maranella affinchè mandi gli operai della Teramo Ambiente a bonificare la zona e a ripulire dalle discariche il quartiere visto che il suo collega Valdo Di Bonaventura pur passando di lì quasi tutte le mattine sembra continuare a “girare lo sguardo” (basta vedere le foto che allego) e tirare dritto.

Sono invece ancora in attesa di risposte dall’Assessore al Patrimonio sui due locali comunali dati da anni in affitto a due attività: vorrei sapere a che titolo sono stati concessi, nonché quanto pagano e quando scadranno i contratti di locazione visto che credo sarebbe utile riprendersi quegli spazi per destinarli al parco mezzi comunale. Peccato però che l’Assessore al Patrimonio su questo tema preferisce non rispondermi.

Visto che la mia prima denuncia ha sortito qualche effetto e visto che le elezioni si avvicinano, auspico per uno dei quartieri storici della nostra città, a due passi dal Tribunale, Santuario e Palazzo Finanziario, sorte migliore di quella avuta negli ultimi anni. Le strade infatti continuano a essere un colabrodo, l’illuminazione scarsa, l’inciviltà di qualcuno abbondante, ma soprattutto mancano controlli e decoro, basta infatti farsi un giro la sera per i giardini antistanti la Madonna delle Grazie per trovarsi dinanzi a situazioni di degrado umano e morale che vanno ben oltre il semplice vandalismo giovanile. Magari in vista delle votazioni qualche membro della maggioranza che dovrà tornare a chiedere il voto a quei cittadini si ricorderà di sollecitare la propria Giunta chiedendo conto di quanto non è stato fatto!", ha dichiarato il consigliere comunale Ivan Verzilli.