VIDEO/ MARSILIO E SIGISMONDI NON SCIOLGONO "LA PROGNOSI" SULLA CANDIDATURA DI QUARESIMALE NEL CDX AL COMUNE DI TERAMO: "OCCORRE ASPETTARE"

La candidatura dell'assessore Pietro Quaresimale è ancora appesa ad un filo. Nessuna nuova neppure oggi e mentre per la Lega tutto è deciso per Fdi non sembra proprio cosi. Si intuisce dalle parole dette e non dette dal parlamentare Etel Sigismondi che ha preso parte questa sera, all'Hotel Abruzzi, ad un incontro con il presidente del gruppo di FdI alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. All’incontro ‘Tutto per l’Italia’ erano presenti, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, i parlamentari Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris, Guerino Testa, Rachele Silvestri e Fabio Roscani, il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, il consigliere regionale, Marco Cipolletti e la coordinatrice provinciale, Marilena Rossi.

Sia per Marsilio che per Sigismondi dunque occorre ancora attendere. Fino a quando non si sa ancora.

ASCOLTA QUI MARSILIO E SIGISMONDI

ASCOLTA QUI TOMMASO FOTI SULLA RICOSTRUZIONE