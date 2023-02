VIDEO / SCINTILLE IN CONSIGLIO PROVINCIALE, SUL "SECONDO LIVELLO" SI ACCENDE LA POLEMICA. D'ANGELO PRESENTA LE LINEE PROGRAMMATICHE

Non è mancato lo scontro dialettico anche vivace, queste sera, nel Consiglio Provinciale chiamato a prendere atto delle linee programmatiche di mandato del presidente Camillo D’Angelo. Ad accendere la miccia è stato Gennarino Di Lorenzo, spargendo sale sulla "ferita" non ancora rimarginata dell'esito elettorale, con gli accordi trasversali e le alleanze disciolte, criticando apertamente il meccanismo elettorale del "secondo livello". Il primo a rispondergli è stato il vicepredsidente Jwan Costantini, che non ha abbassato i toni, anzi, scatenando la reazione di Enio Pavone. Attimi di grida, schermaglie vivaci, fino a quando è intervenuto il presidente a riportare la calma.

Tornando alle linee programmatiche: ".. si basano su degli assi fondamentali. Primo fra tutti è quello della rete di collegamento territoriale, non solo il rifacimento delle strade ma soprattutto la pianificazione di una rete viaria che sia funzionale allo spostamento delle persone e dei flussi economici. Abbiamo posto particolare attenzione alle strade che portano ad Ascoli Piceno, alla Teramo-Mare e alle aree interne come la Val Fino. Altro punto al centro di questo programma è l’edilizia scolastica, la rete di tutti quei plessi che attendono da anni di essere ammodernati non solo da un punto di vista strutturale ma rinnovati anche nell’offerta. Non ultimo, la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio: il ruolo della Provincia sarà quello di “raccordo” tra tutti i comuni, soprattutto quelli delle aree interne che possono avere maggiori difficoltà nella realizzazione delle opere. Presenza, costanza e stretto contatto con gli amministratori del territorio saranno all’ordine del giorno di tutta l’attività amministrativa”.

QUI IL VIDEO CON BOTTA E RISPOSTA TRA DI LORENZO, COSTANTINI E PAVONE

Nominate le commissioni consiliari permanenti:

1ᵃ commissione: Statuto e Regolamenti provinciali, cultura, pubblica istruzione, università, comunicazione istituzionale, biblioteche e scuole, tempo libero, promozione sociale, sanità, promozione turistica, valorizzazione beni culturali, sport, politiche giovanili, volontariato, lavoro e formazione professionale, attività economiche, programmazione economica, agricoltura, pesca, acquacoltura e maricoltura, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

Ernesto Iezzi - Presidente

Vincenzo D’Ercole

Giovanni Luzii

Luca Frangioni

Luca Corona

2ᵃ commissione: programmazione finanziaria, bilancio, patrimonio, economato, tributi, società partecipate, personale, contenzioso, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, raccolta ed elaborazione dati;

Mauro Giovanni Scarpantonio - Presidente

Ernesto Iezzi

Giovanni Luzii

Luca Frangioni

Enio Pavone

3ᵃ commissione: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, viabilità provinciale, grande viabilità, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, edilizia scolastica e pubblica, autoparco, concessioni, espropriazioni, trasporti, urbanistica, pianificazione territoriale, protezione civile e prevenzione delle calamità, genio civile, cave, tutela e valorizzazione dell’ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, caccia, pesca sportiva, protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

Giovanni Luzii - Presidente

Luca Lattanzi

Vincenzo D’Ercole

Gennarino Di Lorenzo

Lanfranco Cardinale

4ᵃ commissione: controllo e garanzia, vigilanza programmatica;

Luca Corona - Presidente

Mauro Giovanni Scarpantonio

Giovanni Luzii

Gennarino Di Lorenzo

Luca Pilotti

Debutta infine nella sala consiliare il nuovo sistema elettronico di votazione, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza all'attività istituzionale dell'ente e stimolare in maniera più diretta la partecipazione e vicinanza dei cittadini. Il nuovo sistema infatti prevede, tra le tante nuove funzioni, la gestione automatizzata delle votazioni palesi e a scrutinio segreto, la gestione della reportistica, dell’archivio e delle trasmissioni in diretta streaming. La piattaforma è disponibile interamente in cloud nel pieno rispetto delle direttive AgID in termini di dematerializzazione, digitalizzazione e interoperabilità.