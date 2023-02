ELEZIONI / DIEGO DI BONAVENTURA SI RICANDIDERA' A NOTARESCO IN APPOGGIO DEL CANDIDATO SINDACO TONY DI GIANVITTORIO

“Fare il Sindaco - scrisse Giorgio La Pira, che lo fu di Firenze - significa restare per sempre parte della propria città”. Nel caso di Diego Di Bonaventura, ex Presidente della Provincia di Teramo e prossimo ex Sindaco di Notaresco, le parole sono così vere che si trasformano in… una candidatura. E’ vero che la cosa non è ancora ufficiale, ma ieri sera, davanti all’Hotel Abruzzi, in occasione di un evento organizzato da Fratelli d’Italia, Di Bonaventura se l’è lasciato sfuggire nel posto in assoluto più pericoloso del mondo, per un politico… in mezzo ai giornalisti. «Lo ufficializzerò tra un paio di giorni ma sì, mi candido a Notaresco… ». Una candidatura da consigliere, ovviamente, visto che Notaresco rientra tra i Comuni che, per dimensioni, hanno il vincolo del secondo mandato: un Sindaco può ricandidarsi una sola volta. Diego Di Bionaventura correrà da consigliere, dunque, ma in appoggio a chi? Su questo, non si esprime, ma sorride quando un collega gli fa il nome di Tony Di Gianvittorio, il consigliere regionale che a Notaresco è stato vicesindaco dello stesso Di Bonaventura e che con l’attuale Sindaco ha iniziato il suo percorso politico accompagnato dall’abbraccio di Walter Catarra, il Sindaco per il quale Diego e Tony erano una sorta di “figli” in politica. Dunque, anche se manca l’ufficialità appare ornai chiaro che Diego Di Bonaventura correrà per Tony Di Gianvittorio, cercando, chissà, di ripetere a parti invertite la stagione politica che li vide insieme alla guida del Comune.