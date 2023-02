ELEZIONI A NOTARESCO/ CONTRO DI GIANVITTORIO SCENDE IN CAMPO IL COMMERCIALISTA CORRADETTI E ANNUNCIA: «DIEGO DI BONAVENTURA STA CON ME»

Se la vedrà quasi certamente con il commercialista Giuseppe Corradetti, uomo di centrodestra e da tempo impegnato nella politica locale, a Notaresco, l'ex vicesindaco nonché consigliere regionale Antonio (Toni) Di Gianvittorio.

Due candidati sindaci di chiara impronta di centrodestra, anche se nelle liste di Di Gianvittorio saranno candidati anche alcuni consiglieri del Pd. La notizia nella notizia, però, è che con Corradetti dovrebbe riscendere in campo anche Diego Di Bonaventura, che quindi non si candiderebbe con Di Gianvittorio, come da più parti andavano ripetendo come lo stesso Di Bonaventura non aveva smentito, ma con l'uomo che, nel 2017, decise di dimettersi dal Consiglio comunale proprio "contro" Di Bonaventura. Ma si sa il tempo forse guarisce tutte le ferite... Corradetti dovrebbe ufficilizzare la sua candidatura a Sindaco già la prossima settimana. «Ho quasi deciso - dichiara a certastampa - ho deciso al 90% manca ancora qualche tassello ma sì, ci siamo mi candidero'. La prossima settimana deciderò». Corradetti è un commercialista e lavora a Roseto ed ha fatto attivamente politca dal 2003 al 2017 quando si è dimesso,per incomprensioni con Di Bonaventura. Ha governato a Notaresco con il compianto Walter Catarra.