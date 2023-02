VIDEO - ELEZIONI SILVI / BLASIOTTI UFFICIALIZZA CANDIDATURA A SINDACO.

Massimo Blasiotti, consigliere comunale eletto alle elezioni del 2018 nella lista dei 5 Stelle poi confluito nel gruppo misto, ha annunciato la sua candidatura a sindaco per la tornata elettorale del 14-15 maggio. Il contenitore “ Silvi e basta “ creato da Massimo Blasiotti ha come fine quello di includere il maggior numero di cittadini per rimettere al centro la città di Silvi.

Il candidato a sindaco, come sentirete in QUESTA INTERVISTA si dichiara aperto al confronto con altre realtà già a lavoro per avere la meglio sul sindaco uscente in attesa venga ufficializzata la sua candidatura.

Alessandra Sciullo