GINOBLE: “SUL BORSACCHIO NUGNES TACE…”

"L’amministrazione Nugnes tace riguardo alla Riserva Naturale del Borsacchio. Dopo più di un anno e mezzo dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al Piano di Assetto Naturalistico della Riserva non è pervenuta più alcuna notizia ufficiale sulla prosecuzione dell’iter che dovrebbe portare alla sua approvazione definitiva."Ho ricevuto svariate sollecitazioni a riguardo e per questo motivo ho deciso di presentare un’interrogazione per chiedere a che punto siamo con il PAN” afferma la consigliera Teresa Ginoble.

“I quesiti posti al sindaco Nugnes sono pochi e semplici e serviranno sicuramente a mettere a conoscenza la cittadinanza della situazione della Riserva. Sono tanti i portatori di interesse e i semplici cittadini che aspettano una risposta dopo aver depositato le proprie osservazioni” precisa Ginoble.

La Riserva Naturale del Borsacchio fu istituita con Legge della Regione Abruzzo nel 2005. Dopo aver subito una riperimetrazione, finalmente nel maggio 2021 la passata amministrazione riuscì a deliberare l’adozione del relativo Piano di Assetto Naturalistico. La fine di questo lungo percorso sembrava vicina ma al momento tutto risulta arenato.

“Spero che la mia interrogazione venga trattata nel primo Consiglio comunale utile. Ricordo che l’amministrazione Nugnes ha deciso anche di avvalersi di un professionista esterno per meglio gestire l’iter e questo lasciava ben sperare che la procedura proseguisse in modo spedito. Purtroppo invece ravviso una situazione di stallo dalla quale è opportuno che si esca il prima possibile” conclude Ginoble.