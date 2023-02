GIULIANOVA/ SOPRALLUOGO ALLE CASE ATER: PRESTO DISPONIBILI NUOVI ALLOGGI

Sopralluogo del Sindaco Jwan Costantini, del Vice Sindaco Lidia Albani e dell'architetto Raffaele Di Marcello, tecnico dell' Ufficio urbanistico comunale, alle palazzine di via Brodolini. Con la dottoressa Maria Ceci, presidente dell' Ater di Teramo, sono stati concordati lavori urgenti, indispensabili per la messa in sicurezza degli edifici. A breve, inoltre, saranno disponibili tre alloggi, da assegnare in base alla graduatoria stilata dal Comune.



Nella tarda mattinata odierna, il Sindaco Jwan Costantini, il Vice Sindaco e assessore alle Politiche della casa Lidia Albani, l'architetto Raffaele Di Marcello dell'Ufficio urbanistico comunale, hanno incontrato la dottoressa Maria Ceci, Presidente dell' Ater d Teramo. L'incontro è avvenuto in via Brodolini, in corrispondenza delle palazzine d'edilizia popolare oggetto di un' ordinanza del 23 febbraio, con cui il sindaco disponeva la messa in sicurezza urgente degli edifici. Il provvedimento si era reso urgente dopo che i tecnici comunali avevano rilevato, ispezionando gli stabili, il degrado del cappotto termico perimetrale, nonché dei frontalini dei balconi e dei cornicioni. La caduta di calcinacci, segnalata in precedenza, era evidentemente l'effetto di questa situazione. Una situazione che l' Ater, richiamata dal Comune a suoi obblighi, è chiamata a sanare con urgenza. La stessa azienda, va detto, è intervenuta nei giorni scorsi per ovviare al cedimento di alcune parti della copertura del solaio dei portici d'ingresso.

Il sopralluogo di oggi è stato particolarmente utile. Con la dottoressa Ceci, infatti, sono stati precisati i termini di un rapido piano d'intervento. Presto l' Ater provvederà alla sistemazione definitiva dei balconi lesionati. A breve, inoltre, l'Azienda rimetterà nella disponibilità del Comune tre alloggi, che verranno assegnati ai nuclei aventi diritto e che figurano nell' apposita graduatoria.