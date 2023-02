IL COMUNE INCONTRA PIANO D'ACCIO E DOPO CINQUE ANNI PROMETTE ANCORA TANTI «FAREMO»



La colonna sonora dell’incontro tra l’Amministrazione e il Comitato di Quartiere di Piano d’Accio, che si è svolto ieri sera al Circolo bocciofilo Azzurri ’90 è stata un verbo al futuro: “FAREMO”. Un verbo che qualcuno ha considerato come l’eco di una presa in giro, visto che sono cinque anni che il quartiere aspetta che si avverino i precedenti “faremo” ascoltati, cinque anni fa, in campagna elettorale. L’unica vera realizzazione è stata quella della scuola, che essendo esplosa nel famoso incidente della caldaia, non poteva non essere sistemata.

Presenti all’incontro: Sindaco e Vicesindaco, il presidente del Consiglio Alberto Melarangelo, la consigliera Graziella Cordone, l’ingegnere comunale Alessandra Di Giuseppe Cafà e l’ex assessore Maurizio Verna, accompagnati anche da uno dei componenti del nutrito staff del Sindaco, autore della fotografia che accompagna questo articolo e che, in palese “rispetto” della par condicio comunicativa, è stata già pubblicata su altra testata.

A noi l'ha inviata il Comitato di quartiere, che l'ha ricevuta dallo staff.

Succese, si sa che, certa stama e certastampa… per il Comune pari non sono.

Tant’è.

Quella che conta è la verità dei fatti.

E la verità dei fatti è che Piano d’Accio si sente abbandonato, tradito nelle promesse, ricordato solo a fini elettorali e totalmente dimenticato nella progettazione degli interventi.

A nulla, certo, giova la promessa del “secondo giro” che la Giunta farà, tra aprile e maggio… ovviamente, il fatto che si voti il 14 maggio è da considerarsi solo una coincidenza.

E ora, i problemi e le mancate soluzioni, così come esposte dai cittadini e dal presidente del Comitato di Quartiere Paolo Colucci.

- Manca l’asfalto in via Salvo d’Acquisto (anche perché la strada sarebbe ancora per metà dei privati, ma il Comune non ha mai risolto il problema)

Mancano i servizi, tipo le pensiline per gli autobus, promesse da sempre… arrivate mai. - L’attraversamento pedonale per i non vedenti è “sfondato” e servirebbero tremila euro per risolverlo (più o meno quanto il Comune ha speso per tre minuti del concerto della Rappresentante di Lista) ma non si trovano.

Sono stati smontati i giochi nella piazzetta, per sistemare quelli nuovi, ma non arrivano… però intanto i bulloni sono rimasti a vista e pericolosi.

Il sottopasso verso il Centro Commerciale, che si allaga sempre, sarebbe in “via di sistemazione”, mancherebbe “una linea da appaltare” ma intanto il quartiere spera che non piova.

Una cittadina ha chiesto una rotonda all’incrocio davanti al bar Stonehenge

Un imprenditore ha ricordato che da tre anni aspetta una risposta alla sua proposta di prendere in gestione la “rotondona”…

Ci si rivede a maggio