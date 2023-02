PRIMARIE NAZIONALI DEL PD, CHIUSI I SEGGI IN ABRUZZO, FINA: «BUONA PROVA DI DEMOCRAZIA»

Alla chiusura dei 134 seggi allestiti in Abruzzo per le primarie nazionali del Partito Democratico Michele Fina e Daniele Marinelli, segretario e responsabile organizzazione del Pd regionale, dichiarano “la generale soddisfazione per la bella prova di democrazia. E’ importante ringraziare chi l’ha resa possibile, le volontarie e i volontari responsabili delle operazioni nei seggi, chi ha voluto esprimere la preferenza, le iscritte e gli iscritti che hanno dato il loro prezioso contributo sin dal principio del percorso congressuale. Ora comincia anche in Abruzzo un nuovo capitolo della nostra storia: l’auspicio ma soprattutto l’impegno è fare in modo che il Congresso culminato con le primarie sia un’occasione di rafforzamento per la costruzione di un’alternativa alla fallimentare esperienza di governo di Marsilio”.