VIDEO-FOTO/ ELLY SCHLEIN E' LA NUOVA SEGRETARIA- DONNA DEL PD. HA SBARAGLIATO ANCHE IN PROVINCIA DI TERAMO: BATTUTA LA SEGRETERIA TERAMANA CHE SI ERA SCHIERATA CON BONACCINI

Evviva le donne. Le primarie nazionali del Pd sono state vinte da Elly Schlein: Sconfitta brutalmente la segreteria comunale del Pd di Teramo che invece si era schierato con Stefano Bonaccini tanto che il presidente del consiglio comunale Alberto Melarangelo ci aveva messo pure la faccia candidandosi nel regionale con la lista " Energia Popolare" e facendo per lui la campagna elettorale. Tra un uomo ed una donna, però, il popolo del Pd ha preferito una donna che è stata votata e che con Giorgia Meloni viene eletta per ritirare su le sorti di un partito agonizzante.

E' un mandato chiaro a cambiare davvero, come abbiamo detto in queste settimane: volti, metodi e visioni con una linea chiara che metta al centro il contrasto a ogni forma di diseguaglianza, il contrasto alla precarietà per un lavoro di qualità, dignitoso e per affrontare con massima urgenza e serietà l'emergenza climatica. Ricuciremo fratture prodotte in anni". È quando ha detto Elly Schlein parlando dalla sede del suo comitato.

"Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara". Queste le prime parole da neo-segretaria del Pd pronunciate ieri sera da Elly SCHLEIN, che si è aggiudicata le primarie sul Stefano Bonaccini. E' la prima donna, nonché la più giovane, a guidare il partito nella sua storia. Superato il milione di persone ai gazebo. "Riuscirà laddove io non ce l'ho

fatta", ha detto il segretario uscente, Enrico Letta, che oggi farà il passaggio di consegne. Congratulazioni sono arrivate dal suo sfidante ("Un applauso, ora grande responsabilità") ma anche dalla premier Giorgia Meloni, dal leader della Lega, Matteo Salvini, e da quello del M5S, Giuseppe Conte. "Ora uniti per tornare a vincere", ha ribadito SCHLEIN che nel suo discorso ha

promesso che il Pd sarà un "problema per il governo Meloni".

Per il Pd della provincia di Teramo è stato un duro colpo visto che il partito si era brutalmente schierato con Bonaccini ed ora dovrà rivedere tutti i suoi obiettivi. Post "cuciti" fino ad ora a parte un timido "buon lavoro alla Schlein" e non poteva essere diversamente della segretaria comunale Pamela Roncone.

QUI IL VIDEO CON IL DISCORSO DELLA SCHLEIN A MEZZANOTTE