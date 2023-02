COMMISSIONE D'INCHIESTA SULL'EMERGENZA IDRICA, IL 2 MARZO SARA' SENTITO IL GOVERNATORE MARSILIO

E' la volta dell'audizione del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio al cospetto della Commissione di Inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo" presieduta dalla consigliera regionale Sara Marcozzi e convocata, con una doppia seduta, questa settimana. Si inizia mercoledì 1 marzo, nella sala D’Annunzio di Palazzo dell’Emiciclo: sono in programma le audizioni dei rappresentanti dei gestori dei servizi idrici Aca, Ruzzo Reti, Sasi, Saca, Gsa e Cam. La Commissione di Inchiesta è convocata, in seduta straordinaria, anche per il giorno seguente, giovedì 2 marzo, alle ore 12, per le audizioni del presidente Marsilio e di Emanuele Imprudente, Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore con delega all’agricoltura, alla caccia e pesca, ai parchi e riserve naturali, al sistema idrico e ambiente. Domani, invece, alle 11.30 ci sarà a Pescara la seduta del Consiglio regionale.