EDILIZIA / MANODOPERA FANTASMA, L'ANCE AVVIA UN CORSO GRATUITO PER ASSUMERE, DA SUBITO, 10 OPERAI IN CANTIERE A TEMPO INDETERMINATO

La nuova iniziativa prevede una importante attività di selezione e reclutamento di lavoratori, disoccupati o inattivi, interessati ad entrare nel mondo dell’edilizia. Il settore soffre da anni dell’assenza di ricambio occupazionale pur garantendo contratti stabili, una buona retribuzione e molte prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie.

Dai dati Cassa Edile emerge che l’età media degli operai iscritti è di 44,40 anni (il 40% circa degli operai ha più di 50 anni); ulteriore dato importante è quello relativo ai contratti di lavoro che nel 97% dei casi sono a tempo indeterminato. Negli ultimi anni il settore ha avuto una crescita significativa, complici gli incentivi sui Bonus Edilizi, i lavori PNRR e, sul territorio del Centro Italia, la Ricostruzione post sisma. Giova ricordare che gli investimenti in costruzioni sono stati il principale motore di crescita dell’economia italiana negli ultimi due anni. Circa un terzo, infatti, della crescita del Pil nei periodi considerati è attribuibile all’edilizia. Anche i dati della Cassa Edile di Teramo confermano questa tendenza: la massa salari è passata da 25,5 milioni di euro nel 2020 a 33 milioni di euro nel 2021 ed a 42,5 milioni nel 2022 (+60% circa nell’ultimo biennio), così come i lavoratori sono passati da circa 3.120 nel 2020 a 3.796 nel 2021 a 4.651 nel 2.022, segnando una crescita di 1.521 lavoratori nel biennio (+49%). Anche se le numerose modifiche e le incertezze normative sui Bonus Edilizi hanno rallentato l’apertura dei cantieri (attualmente in Cassa Edile sono 1.423 registrando un -5% rispetto ad ottobre 2022) il settore, per i motivi sopra esposti, continuerà a garantire lavoro stabile anche per i prossimi anni. Il corso di formazione, che sarà realizzato tra il 22 marzo e il 28 aprile, avrà una durata di 120 ore ed è finalizzato a fornire le conoscenze e le abilità di base propedeutiche all’inserimento lavorativo dei partecipanti come “Operatori Edili” presso le principali aziende del territorio. Attraverso un’attività didattica d’aula e visite aziendali con formazione on the job, gli allievi potranno ricevere un adeguato inquadramento alla professione ed acquisire le competenze in materia di pianificazione e predisposizione dell’area di cantiere oltre che su come approntare le opere provvisionali. Al termine del corso l’ANCE garantisce un contratto di lavoro a tutti i partecipanti.

“Non smetterò mai di ricordare che il lavoro in edilizia, pur essendo senz’altro faticoso, offre garanzie occupazionali e retributive che non temono il confronto con altri settori” dichiara il Presidente Iervelli. “Peraltro il lavoro è cambiato radicalmente negli ultimi anni con l’ausilio di micromacchinari ed attrezzature che rendono residuale la movimentazione manuale dei carichi, mentre viceversa sono richieste competenze ed abilità all’uso di macchine per le quali il nostro settore prevede specifici format di addestramento periodico. La collaborazione con Eventitalia e Manpower, ci consente di investire in nuova occupazione senza la quale il settore è destinato ad una lenta agonia”. “È un’iniziativa unica nel suo genere nata dalla sinergia tra l’ANCE Teramo, Manpower ed Eventitalia con l’obiettivo di rispondere ai crescenti fabbisogni di personale qualificato evidenziati dal settore edile attraverso le indagini condotte dall’Associazione dei costruttori tra i suoi associati” afferma la dottoressa Floriana D’Ugo, amministratrice di Eventitalia. “La collaborazione con un’agenzia per il lavoro come Manpower e con un organismo di formazione come Eventitalia permetterà di individuare e formare i giovani del territorio che, al termine del percorso, potranno essere inseriti presso le imprese edili del territorio con un bagaglio di competenze già adeguato alle esigenze del mercato del lavoro” conclude la dottoressa D’Ugo. “L’iniziativa in collaborazione con ANCE Teramo ed Eventitalia è stata sviluppata con l’obiettivo di rispondere a una domanda specifica di profili specializzati proveniente dalle aziende del territorio. La difficoltà nel reperire i talenti con le competenze necessarie è, infatti, un fattore comune a molti settori e aree geografiche”, afferma Gennaro Mucciarella, Head of Region Manpower. “Manpower supporta da sempre l’incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro attraverso iniziative che consentono alle persone di creare un percorso professionale in linea con le proprie competenze e aspettative, affiancando al contempo le imprese nel trovare le figure di cui hanno bisogno. Il corso in “Operatori Edili” appena lanciato va dunque incontro a questa duplice finalità, andando a formare le competenze necessarie per una delle figure più richieste dal territorio”.