CASTELLI, VICESINDACO UNA DONNA MA VOLANO SCINTILLE IN CONSIGLIO E LA MAGGIORANZA PERDE PEZZI

Nel Consiglio comunale di ieri il Sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, ha comunicato la nomina di Francesca Trailani a Vicesindaco con delega all'Istruzione e al Sociale. Ma c'è un'altra conferma che arriva direttamente dal Comune di Castelli: la maggioranza perde pezzi. Dopo il "caso" di Andrea Petrilli vicesindaco dimissionario poche ore dopo aver ricevuto dal sindaco l'invito ad andarsene per divergenze sulla linea politica condivisa, scoppia il "caso" di Stefano Completa, consigliere comunale pronto a staccarsi dalla maggioranza e costituire un gruppo indipendente, nè in appoggio alla maggioranza nè alla minoranza. Il motivo? Le divergenze con Seca, appunto, già espletate per quello che riguardava Petrilli e riemerse in aula consiliare nella seduta di ieri. "Confermo tutto, ci sono delle divergenze che a questo punto rilevo essere insanabili. Ritengo che l'ex vice sindaco Petrilli non meritasse un atteggiamento e un trattamento simile da parte del primo cittadino e, stante la situazione, ho annunciato che non sarò più in maggioranza", dichiara Completa a Certastampa.it Il consigliere eletto nella stessa lista di Seca e di Petrilli ("Primavera Castelli") non passerà con l'opposizione: "Assolutamente no, mi stacco dalla maggioranza come indipendente ma non passo certo dall'altra parte, tradirei tutti i cittadini che mi hanno eletto per altro nella stessa lista del sindaco. Ma è evidente che, se divergenze profonde ci sono, Seca le deve esplicitare con chiarezza. Gliel'ho anche richiesto ieri durante il Consiglio ma..." In mezzo al pubblico, ieri, c'era anche proprio l'ex vicesindaco Petrilli. Nervi tesi in aula, maggioranza risicata e quella nomina a vicesindaco della Trailani ma senza nessuna delle deleghe "tolte" al precedessore: i lavori pubblici restano nella mani del sindaco. Il quale commenta così: "Auguro un buon lavoro alla vicesindaco, sono certo che continuerà a fare del bene, con lo stesso impegno profuso finora nel seguire due settori delicati e impegnativi, appunto, come il Sociale e la Scuola". Circa la sortita in aula del consigliere Completa, chiosa: "Auspico che ci ripensi, per quanto possano essere legittime le sue perplessità..."