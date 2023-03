LE PROBLEMATICHE DEL COMUNE DI ANCARANO ESPOSTE DAL SINDACO PANICHI AL PRESIDENTE MARSILIO IN VISITA ISTITUZIONALE

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio si è recato oggi in visita istituzionale ad Ancarano. Il Presidente è stato ricevuto dal Sindaco Pietrangelo Panichi presso la casa Municipale intorno alle 14:00 alla presenza del Consigliere Regionale ancaranese Emiliano Di Matteo, del Consigliere Regionale Marco Cipolletti e del Sottosegretario Umberto D'Annuntiis.

Erano altresì presenti il Vice Sindaco Elisa Forlini, l’Assessore Simone Marchetti insieme ai Consiglieri Comunali di Ancarano, il parroco Don Devi Bertuzzi, la Dirigente dello I.O.C. Sant’Egidio - Ancarano Prof.ssa Lucia Condolo, il Consigliere del Comune di Campli Pietro Adriani, il Capitano dei Carabinieri Antonio Trombetta ed il Comandante della Stazione Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata Maresciallo Maggiore Pietro Salvatori.

Dopo i saluti presso la sala Consiliare di Ancarano, il Presidente Marsilio ha avuto modo di incontrare rappresentanti del mondo produttivo e dell’Associazionismo ancaranese, comunicando in anteprima le prossime novità ed opportunità che la Regione Abruzzo sta mettendo in campo.

“Onorati di aver avuto ospite il Presidente della Regione Abruzzo - dichiara il Sindaco Pietrangelo Panichi -, è stato un incontro ricco di spunti e di riflessioni per sottoporre all’attenzione del Presidente temi importanti del nostro territorio. Ho evidenziato le necessità infrastrutturali, le problematiche del centro storico dovute al sisma 2009/2016 in considerazione della posizione del “fuori cratere” del nostro paese, le problematiche sulla viabilità e comunicazione di confine, la situazione delle aziende del territorio affinché vengano sostenute nell’ottica della conservazione dei posti di lavoro. Abbiamo ricevuto direttamente dal Presidente buone notizie che riguardano il ponte sull’Ancaranese che collega Ancarano con Ascoli Piceno, in considerazione del suo incontro avuto con il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli e sulla prossima programmazione della Giunta Regionale in virtù dell’approvazione del Bilancio di Previsione”.

“Una grande soddisfazione per la visita del Presidente Marsilio nel nostro Comune - dichiara il Consigliere Regionale Emiliano Di Matteo-, perché ha constatato come la nostra Amministrazione Comunale ha ben lavorato negli anni con un Comune che offre tante opportunità e servizi ai suoi Cittadini. Unitamente al Sindaco Panichi ho rimarcato al Presidente la necessità di un costante aiuto alla Viabilità soprattutto extra-Comunale che presenta situazioni di grande criticità che più volte l’Amministrazione Comunale ha sollevato agli enti preposti, non sempre ricevendo risposte”