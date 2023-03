IL NUOVO PREFETTO SI INSEDIERA' A TERAMO LUNEDI' 6 MARZO

S'insedierà ufficialmente lunedì prossimo, 6 marzo, il nuovo prefetto di Teramo: Fabrizio Stelo, laureato in Scienze politiche, anche giornalista e con un bagaglio professionale acquisito nel corso di numerosi incarichi negli uffici centrali del ministero dell'Interno e sul territorio, arriva dalla prefettura di Oristano. Lunedì mattina, alle 11.45, ci sarà la presentazione ufficiale e Stelo prenderà ufficialmente il posto di Massimo Zanni, che lascia l'incarico per andare in pensione.