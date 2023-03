ELEZIONI / FORZA ITALIA, A FARE LE LISTE SARA' D'AMARIO. VIA ASTOLFI, IL NUOVO COMMISSARIO E' L'ASSESSORE REGIONALE

“Il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, on. Nazario Pagano, in accordo con il Presidente Berlusconi, ha nominato nuovo commissario provinciale a Teramo l’Assessore regionale Daniele D’Amario, dandogli ampio mandato per organizzare e comporre le liste di Forza Italia in vista delle prossime elezioni amministrative. Questa necessità nasce dall’esigenza di un coordinamento super partes per l’organizzazione e la composizione delle liste di Forza Italia nei Comuni a doppio turno di Teramo e Silvi e negli altri Comuni della provincia. Al commissario Gabriele Astolfi va il ringraziamento per il lavoro sin qui svolto e per l’impegno profuso in questi anni”. Lo comunica in una nota ufficiale Forza Italia Abruzzo.