ELEZIONI / ATRI, "LA NAVE STA SALPANDO". ALFONSO PROSPERI E' IL CANDIDATO

Ci siamo! La grande Alleanza Civica, alternativa per il futuro di Atri, è stata costituita.

Essa rappresenta il massimo sforzo e la nuova e originale esperienza mai vissuta nella nostra Città. Essa è il frutto di un lavoro difficile ma costante portato avanti da quanti amano Atri, vogliono finalmente scrollarsi di dosso vecchie e inutili fardelli e soprattutto, aprirsi a nuove esperienze, nuove possibilità di futuro.

Finisce il tempo degli atteggiamenti pessimistici e disarmanti, dell’arroccamento, del notabilato e dei paternalisti. Oggi si parte per una grande esperienza di rinnovamento con la forza del saper mettere insieme, unire, coinvolgere e ad essa vengono chiamati a collaborare ed operare fattivamente soprattutto i giovani e quanti hanno a cuore il benessere e la prospettiva di futuro per la nostra Città.

Nella storia atriana vi sono state tante vittorie, tanta grandezza ma anche gravi momenti di ripiego: basta ricordare la “ et iam vetustate consumpta Hadria” di P. Diacono ne “ Historia Longobardorum” dell’anno 789 per dire della forza degli atriani di risorgere.

Per fortuna quei tempi sono lontani non abbiamo il nemico alle porte che non vi sono più, ma che persistono nella testa di alcuni e di chi ci ha amministrato.

Un medico chirurgo del nostro Ospedale, il Dott. ALFONSO PROSPERI, valente e preparato anche sui problemi amministrativi, forte di questa Alleanza, entusiasta e battagliero, ci guiderà in questa traversata nella quale Atri, con i suoi cittadini, sarà la protagonista.

Su questa proposta che noi facciamo agli atriani, stiamo riscontrando tanta adesione, segno anche di un malessere represso e inespresso che covava nei cittadini.

Ecco! noi vogliamo rappresentare tale disagio, esprimerlo e dargli uno sbocco politico di rinnovamento. Sono queste cose che ci danno fiducia nella vittoria.

La bellezza del centro storico che sembra salpare in questa immagine bellissima, ci ha ispirato la nave della Atri che salpa verso l’Adriatico, verso la rottura con l’immobilismo per aprirsi a nuovi orizzonti e nuove possibilità.

Solo una politica unitaria ed aperta poteva farci fare questa scommessa, questo sogno che porgiamo agli atriani come una grande conquista politica che andrà da loro approvata con il voto di Maggio ed aiutata a navigare.

L’ALLEANZA CIVICA PER IL FUTURO DI ATRI