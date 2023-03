AREA CAMPER, PARTITI I LAVORI. VERZILLI: "BATTAGLIA VINTA MA SERVONO ALTRI SITI DEDICATI"

L'ANTEFATTO. Di pochi giorni fa la splendida notizia della partenza dei lavori presso l'Area Camper vicino al centro sportivo Acquaviva (per un progetto da 100 mila euro) annunciata a mezzo stampa dall'Assessore "alle manutenzioni", a pochi mesi delle elezioni comunali. Non sarà mica la solita promessa politica?! Vigileremo!

IL FATTO. Ci son volute ben due interrogazioni comunali da parte del Consigliere di Opposizione Ivan Verzilli, che chiedeva "...quando l’Amministrazione comunale" avesse "intenzione di attivarsi..." (Interrogazione del 17 giugno 2021) e "se la promessa fosse riferita all’estate 2022, oppure all’estate 2023, o peggio ancora alle estati successive" (Interrogazione del 18 Novembre 2022) per tenere alta l'attenzione su di un problema tanto importante quanto trascurato dalla maggioranza.

Afferma oggi Ivan "È solo grazie alla costanza ed al supporto dei cittadini della Gammarana, i quali mi hanno sempre sostenuto per migliorare le condizioni dell'Area Camper, che siamo riusciti ad indurre un'Amministrazione inerte e svogliata a riqualificare l'area."

Comunque resterebbe il problema della mancanza di programmazione, perché su di una estensione territoriale di oltre 150 km quadrati, una sola area camper è insufficiente.

L'OBIETTIVO. "Finalmente! Ma Noi continueremo la battaglia" - continua il Consigliere Verzilli - "Non ci fermeremo fino a quando i FATTI sostituiranno le CHIACCHIERE e verrà sistemata l'intera Area, secondo normativa sicurezza e decoro, Teramo deve poter accogliere i propri turisti. Infatti l'Amministrazione non era neppure consapevole della grave situazione, nonché delle esigenze dei camperisti (basti vedere l'assenza dell'intervento di riqualificazione nel DUP)"

LA PROPOSTA. "Perché non quantificare le esigenze reali della Nostra Città e programmare la creazione di altre Aree di accoglienza Camper (per esempio in zona Piano della Lenta o anche in zona Motorizzazione Civile), assodatane l'importanza nonché i costi contenuti?!" Incalza Verzilli.

"Perché non prevedere rimessaggio al coperto camper/caravan per i camperisti teramani?! (comunità energetica ) Perché non puntare a soluzioni di positivo impatto ambientale dal costo zero?!

La democrazia che parte dal basso, con impegno e passione, riesce a raggiungere grandi risultati per il bene della Comunità.

Comitato cittadino per Ivan Verzilli