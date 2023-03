AL COMUNE DI CORTINO EVITATO IL PREDISSESTO FINANZIARIO

Il Sindaco di Cortino Marco Tiberii e l ‘Amministrazione comunale esprimono soddisfazione per la deliberazione della Corte dei Conti che nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2023, in riferimento alla gestione finanziaria del comune di Cortino, ha approvato il piano di rientro triennale proposto dall’ Amministrazione stessa evitando così la fase di predissesto finanziario. Saranno anni di sacrifici che non intaccheranno minimamente la volontà di un territorio di emergere da un periodo già difficile caratterizzato da diverse calamità.