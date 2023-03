LEGA, IL NUOVO SEGRETARIO DELLA SEZIONE TERAMO-ROSETO E' ANTONIO ZENNARO

Cambio al vertice provinciale della Lega. Il nuovo segretario della sezione Teramo-Roseto è l'ex parlamentare Antonio Zennaro. E' quanto deciso nel corso della riunione, svoltasi nel pomeriggio, con i militanti del 27 co,muni afferenti alla sezione Teramo-Roseto. Nel corso del congresso sono stati indicati anche i cinque componenti del consiglio direttivo: l'assessore regionale Pietro Quaresimale, il sindaco di Giulianova e vice presidente della Provincia Jwan Costantini, la consigliera regionale Simona Cardinale, Matteo Carpineta e Filiberto Di Giuseppe. In una nota, Zennaro dichiara: “Ringrazio tutti i militanti ed i nostri amministratori per la fiducia accordata. C’è molto da fare e tanti sono i progetti che metteremo in campo, anche con i nostri rappresentanti istituzionali, per sviluppare al meglio il nostro territorio”. La Sezione territoriale ingloba i comuni di Giulianova, Alba Adriatica, Morro d’Oro, Tortoreto, Notaresco, Mosciano, Castellalto, Bellante, Canzano, Sant’Omero, Teramo, Roseto, Montorio al Vomano, Torano Nuovo, Cortino, Ancarano, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Controguerra, Valle Castellana, Colonnella, Campli, Nereto, Civitella del Tronto, Martinsicuro, Sant’Egidio.