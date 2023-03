FUTURO IN INCONTRA ANTONETTI, L’APPOGGIO ALLA CANDIDATURA È SEMPRE PIÙ VICINO

Riunione di Futuro In questa sera con Carlo Antonetti, per valutare la possibilità di un appoggio alla sua candidatura a Sindaco. Incontro denso di significati politici e sociali, perché tutti i componenti della lista civica hanno voluto confrontarsi con Antonetti sui temi, sulle prime direttrici del programma, sulle strategie di rilancio della città, perché quel “riportiamo Teramo in serie A” non sia uno slogan ma il manifesto di una rinascita. La riunione è in corso, ma il livello del confronto lascia intuire che si stia aprendo la strada del sì all’appoggio. Un sì che, se concretizzato, andrebbe ad unirsi a quello di Azione e alla spinta propulsiva venuta dai cittadini che hanno sottoscritto l’appello civico per la candidatura di Antonetti.