È UFFICIALE: FUTURO IN APPOGGIA CARLO ANTONETTI CANDIDATO SINDACO



Ieri sera l’intera lista di Futuro In ha incontrato l’avv. Carlo Antonetti.

Nei giorni precedenti avevamo già valutato il quadro complessivo dell’offerta politica e delle candidature a Sindaco annunciate od ipotetiche, riscontrando, non senza dispiacere, l’assenza di una proposta comune e condivisa con la nostra tradizionale area di riferimento.

Nell’incontro, lungo ed articolato, sono stati affrontati tanti temi amministrativi insoluti, dalla questione ospedale, alla ricostruzione pubblica e privata, dai servizi, alle politiche sociali, fino alla perdita di appeal e di centralità della Città di Teramo.

Vi è stata un’ampia convergenza sul metodo di lavoro e sui contenuti, ed il rilievo che la figura di Carlo Antonetti spicca indiscutibilmente per capacità ed autorevolezza personale.

Conseguentemente, la lista di Futuro In, confidando che la compagine alternativa all’amministrazione uscente rappresentata da Carlo Antonetti possa ulteriormente allargarsi, ha deciso di sostenerlo e di entrare a farne parte, offrendo fin da subito il proprio contributo di idee e programmi.



Il Coordinatore di Futuro In

Giovannibattista Quintiliani