ELEZIONI / SILVI, IL CENTRODESTRA SI RICOMPATTA: LA LEGA OTTIENE LO "SCORDELLA-BIS"

Alla fine, le resistenze di Fratelli d'Italia sono state superate e a Silvi il Centrodestra ufficializza l'appoggio ad uno Scordella-bis. Il sindaco in carica, dunque, è ufficialmente ricandidato per un secondo mandato. Inizia ufficialmente così la campagna elettorale a Silvi dopo che ieri i coordinatori provinciali dei partiti di centrodestra e i rappresentanti locali delle forze civiche hanno trovato la quadra sulla ricandidatura dell'attuale sindaco Andrea Scordella. Lo conferma la nota congiunta firmata dal commissario provinciale di Forza Italia Daniele D'Amario, dalle coordinatrici provinciali di Fratelli d'Italia e Noi Moderati, rispettivamente Marilena Rossi e Beta Costantini, e dal coordinatore provinciale della Lega Abruzzo Jwan Costantini: "Sicuri che il suo buon amministrare sarà premiato dalle urne, formuliamo al sindaco Scordella il nostro in bocca al lupo e un affettuoso augurio di buon lavoro. Anche stavolta saranno i cittadini di Silvi a doversi pronunciare, con le loro esigenze e le loro istanze. Già a gennaio, in realtà, il coordinatore regionale della Lega D'Eramo era uscito pubblicamente sulla stampa ufficializzando la ricandidatura di Scordella

.